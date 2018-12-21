Mina Başaran kimdir? Kaç yaşında ve nasıl öldü?

İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran düğününe birkaç gün kala kız arkadaşlarıyla birlikte gittiği Duabi tatili dönüşünde jet kazasında yaşamını yitirmişti. Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı. Çift 14 nisan’da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti.

Düğününe birkaç gün kalan Mina Başaran arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda için Dubai tatiline gitmişti. Uçakta ve gittikleri tatilde her anlarını sık sık paylaşan genç arkadaşlardan geriye bu kareler kaldı.

Mina Başaran ve 7 arkadaşı Dubai’den dönüş sırasında İran’da düşen Uçak’ta hayatlarını kaybettiler. Peki Mina Başaran kimdir? Neden ve nasıl öldü? Kaç yaşındaydı?

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran 28 yaşındadır. 14 Nisan 2018 tarihinde Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile evlenecek olan Mina Başaran Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.

Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Beril Gebeş Melike Kuvvet hayatını kaybetti.

Aslen Trabzonlu olan Başaran hayat dolu olan hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekmekteydi.

Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından resmi olarak da açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Kazada dikkat çeken ayrıntı ise uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Mina Başaran, güçlü bir iş kadını olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyordu. İş hayatı konusunda anne ve babasını örnek alan Mina Başaran'ın pozitif enerjisi, güleryüzlülüğü ve mütevazılığı da başarısının yanında dikkat çeken özelliklerinden sadece birkaçı... Babasının izinden giderek, büyük bir proje olan ve aynı zamanda kendi adını taşıyan 'Mina Towers'ın başına geçen Mina Hanım, yoğun temposuna rağmen hayatını dolu dolu yaşamayı tercih ediyordu.

Mina Başaran'ın vefatından önce Paris'ten seçtiği gelinliği: