Minaregölgesi ne demek, TDK'ya göre Minaregölgesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Minaregölgesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Minaregölgesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Minaregölgesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Minaregölgesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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