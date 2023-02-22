Minas Chalkiadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minas Chalkiadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Minas Chalkiadakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Minas Chalkiadakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Minas Chalkiadakis 5 Şubat 1995 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μηνάς Χαλκιαδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Minas Chalkiadakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Minas Chalkiadakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Minas Chalkiadakis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Minas Chalkiadakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Minas Chalkiadakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Minas Chalkiadakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Minas Chalkiadakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAO U20

1 Ocak 2015 yılında AEZ Zakakiou

3 Ağustos 2016 yılında Panthrakikos

27 Ocak 2017 yılında Anag. Karditsas

9 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

12 Eylül 2019 yılında FC Botosani

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2021 yılında PASA Irodotos

Minas Chalkiadakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Minas Chalkiadakis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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