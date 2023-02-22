Minas Vasiliadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minas Vasiliadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Minas Vasiliadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Minas Vasiliadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.