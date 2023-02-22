Minas Vasiliadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minas Vasiliadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Minas Vasiliadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Minas Vasiliadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Minas Vasiliadis 12 Şubat 2005 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μηνάς Βασιλειάδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Minas Vasiliadis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Minas Vasiliadis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Minas Vasiliadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Minas Vasiliadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PAOK U17
1 Temmuz 2022 yılında PAOK U19
1 Ocak 2023 yılında PAOK Saloniki B
Minas Vasiliadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Minas Vasiliadis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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