AK Parti broşürü dağıtan genci aşağılayan video ile gündeme gelen İyi Partili Mine Koraş hakkında savcılık harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Koraş'ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

MİNE KORAŞ KİMDİR? HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mine Koraş isimli bir kadının alaycı tavrına maruz kaldı. İYİ Partili kadın kapısına gelen gençle alay etmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. İP'li Koraş'ın videodaki tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.