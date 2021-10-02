Mineral Bilimci ne demek, TDK'ya göre Mineral Bilimci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mineral bilimci ne demek? Mineral bilimci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mineral bilimci kelimesi. Peki mineral bilimci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mineral bilimci nedir, mineral bilimci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mineral bilimci kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mineral bilimci kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİNERAL BİLİMCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mineral bilimci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mineral bilimci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mineral bilimi ile uğraşan kimse, minerolog

