Merve Şebnem Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç'un biyografisiHafif ticari araçlara kantar zorunluluğu mu geldi? Hafif ticari araçlar kantara girecek mi 2022?Kat Şefi ( Floor Supervisior) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiFLASH TV'de Al Sana Haber neden yok? Al Sana Haber yayından mı kaldırıldı?Ağlatı ne demek, TDK'ya göre Ağlatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sabri Ugan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sabri Ugan'ın biyografisiİSKİ su kesintisi olan ilçeler 16 Şubat 2022 Çarşamba | Sular ne zaman gelecek?Süslü Korkuluk ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Süslü Korkuluk ile hasrete son vermesi beklenen Çağatay Ulusoy hayranlarına büyük hayal kırıklığı! Fanlar Acun Ilıcalı'ya kızgın!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mineral Bilimi ne demek, TDK'ya göre Mineral Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mineral Bilimi ne demek, TDK'ya göre Mineral Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mineral Bilimi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mineral Bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mineral Bilimi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mineral Bilimi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mineral Bilimi ne demek, TDK'ya göre Mineral Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mineral bilimi ne demek? Mineral bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mineral bilimi kelimesi. Peki mineral bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mineral bilimi nedir, mineral bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİNERAL BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mineral bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mineral bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mineral ve billurlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, maden bilimi, mineroloji

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT