Mineral Bilimi ne demek, TDK'ya göre Mineral Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mineral bilimi ne demek? Mineral bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mineral bilimi kelimesi. Peki mineral bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mineral bilimi nedir, mineral bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİNERAL BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mineral bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mineral bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mineral ve billurlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, maden bilimi, mineroloji

