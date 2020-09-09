Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi çevre yolunda trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 16 SCL 40 plakalı minibüs ile 34 FT 4172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı kaza nedeniyle otomobilde sıkışan 56 yaşındaki Semra Önder, olay yerine gelen acil müdahale ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği kaydedilen kaza sonrasında trafik kısa süreli durdurulurken, araçların kaldırılmasının ardından da trafik normal seyrine devam etti.