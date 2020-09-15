Minibüsçüler de mağdur yolcular da: Tartışmalar bitmiyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde şoförlerle yolcular arasında tartışmalar bitmiyor. Minibüse binemeyenler, işlerine yetişememekten yakınıyor, ek seferler talep ediyorlar. Bazı şoförler ise alamadıkları yolcuların hakaretine maruz kaldıklarını söylüyor.

EK SEFER İHTİYACI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, toplu taşımalarda ayakta yolcu alımı ile ilgili kurallar belirlendi. Buna göre metrobüslerde ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar, metro ve tramvaylarda ise ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabiliyor. Ancak bu durum minibüsler için geçerli değil. Minibüslerde ayakta yolcu alımı tamamen yasaklandı. Yasağın ardından İstanbul'da minibüs güzergâhlarında karmaşa, şoförlerle yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor.

Gaziosmanpaşa'daki minibüslerde de özellikle sabah ve akşam saatlerinde benzer görüntüler yaşanıyor. Evlerinden çıkarak minibüs duraklarına gelenler uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Sabahları işe gitmek evlerinden çıkan vatandaşlar, 12 kişilik yolcu kapasitesi dolan minibüslere binemiyor. Binemeyenler işe geç kaldıklarını ifade ederken çare olarak ek seferler konulmasını talep ediyorlar. Bazı yolcular ise kurala uyulmadığını belirterek, "Minibüsler tıklım tıklım. Yasağı kimse dinlemiyor. Ek seferler konulması lazım. Siz buradasınız diye yolcu almayan şoförler var. Biraz geride durum aynı değil" dedi.

BİNERSE ŞOFÖR CEZA YİYOR, BİNMEZSE İŞE GEÇ KALIYOR

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Emin Alagöz, zararları olduğunu, bunun önüne geçilmesi için mutlaka ayakta yolcu almaları gerektiğini söyledi. Alagöz, "3 kişi, 5 kişi, 6 kişi müsaade edilmesi lazım. Bu insanların çarkını çevirmesi için mutlaka ve mutlaka ayakta yolcu almaları gerekiyor. Almadığımız zaman vatandaşlar, odalara mailler atıyorlar. "Ben minibüse binemiyorum" diyor. Haklı. Bindiği zaman şoför ceza yiyor. Binmediği zaman vatandaş işinden kovuluyor. İşine gidemiyor. Birçok araç şu anda kapıda yatıyor. Çalışmıyor. Korkudan çalışamıyor. 3 bin TL ceza var, 1 ayda kazanamıyor ki zaten o parayı" dedi.

Emin Alagöz "Yetkililerimize sesleniyorum. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında mesela otobüslerde ayakta yolcu alabiliyorlar, yüzde 30 galiba. Metrobüs yüzde 50 alıyor. Bize de koltuk kapasitesinin yarısı kadar yolcu alımı için idari bir tasarruf yaptırabilirler. Mutlaka çözüm bekliyoruz yani esnafımız kan ağlıyor" diye konuştu.

20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Yusuf Çakır ise, "Ayakta yolcu almadığım zaman hiçbir şey kazanamıyorum. El hareketi yapanlar oluyor, hakaret var. Yapacak bir şey yok ona da katlanıyoruz. Onu kimse bilmiyor, tepki gösterdiğini bilmiyor. Adam işine gidecek. Ne yapsın? O yüzden bizim ayakta yolcu alamamamız büyük sıkıntı" şeklinde konuştu.

"BİZ DE MAĞDURUZ YOLCU DA"

Minibüs şoförü Şeref Sevinç ise, "Kararı uyguluyoruz ama biraz yolculardan dolayı problem oluyor. Özellikle sabah iş saatlerinde yolcular tepki gösteriyor. Niye almıyorsunuz? Niye böyle? Kimisi arabaya yumruk atıyor "beni de alacaksın" diye önümüze atlıyor. Zorla binen oluyor. Bu sefer içerideki yolcu "niye aldınız?" diyor. Yolcumuz mağdur. Ayakta yolcu almazsak biz de mağduruz yolcu da mağdur" ifadelerini kullandı.

Bir başka minibüs şoförü Erhan Yazar da "Kalabalık yerde inecek var dendiği zaman mecbur kapımızı açıyoruz ve 8-10 kişi birden binen oluyor. Nasıl müdahale edelim biz şimdi buna. İşimiz iyice zorlaştı" dedi.