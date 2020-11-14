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Minibüsle çarpışan aracın motoru fırladı!

İzmit-Kandıra yolunda seyir halinde kafa kafaya otomobille çarpışan panelvan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Minibüsle çarpışan aracın motoru fırladı!

İzmit-Kandıra yolunda seyir halinde kafa kafaya otomobille çarpışan panelvan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motoru yerinden fırlayan otomobildeki baba ve oğlu ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, 17.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Kandıra istikametine giden Tayfun D. idaresindeki 41 YK 223 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Erdem K. idaresindeki 41 AEN 185 plakalı Gazelle marka panelvan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle iki araç da yol kenarına savrulurken minibüs sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazada motoru yerinden fırlayarak yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü Tayfun D. ve babası Yener D. ise yara almadan kurtuldu.

Minibüsle çarpışan aracın motoru fırladı!

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Tayfun D., ilk müdahale sonrasında ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Minibüsle çarpışan aracın motoru fırladı!

ŞOKA GİRDİ, KAZAYI UNUTTU

Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Yener D., bir anda kafa kafaya çarpıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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