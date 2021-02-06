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Minik Sena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gülümseten mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantı sırasında 9 yaşındaki Sena Yaman tarafından kendisine yazılan mektubu tebessüm ederek okudu. Mektup'ta minik kızdan Erdoğan'a sevgi dolu sözler yer aldı.

Minik Sena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gülümseten mektup

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul eden Recep Tayyip Erdoğan'a toplantı esnasında kendisine yazılan bir mektup eline ulaştı.

''SEN ÜZÜLDÜĞÜNDE BEN DE ÇOK ÜZÜLÜRÜM''

Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena Yaman'ın mektubunu açan Erdoğan, mektubu gülümseyerek ederek okudu. Yaman’ın Erdoğan’a yazdığı mektupta, "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm” ifadelerine yer verildi.

Minik Sena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gülümseten mektup

FAHRETTİN ALTUN: HAMDOLSUN HERKEZİN GÖNLÜNDE OLAN BİR LİDERİMİZ VAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda yaşanan mektup detayını, Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu. Altun paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

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