Koltuk Altı Kalp Ameliyatı Nedir? Avantajları Nelerdir, Kimlere Uygulanır? Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Yanıtladı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin uzman hekimleri her hafta Bölge Gündem Haber okurları için önemli bir bilgilendirme yazısı kaleme alıyor. Bu hafta alanında uzman olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı. Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, "Minimal İnvazif (Kapalı Kalp Ameliyatı - Koltuk Altı Kalp Ameliyatı) " konusunu ele aldı. İşte Beşoğul, yüzbinlerce insana yol haritası olacak o yazısı.

Kalp ameliyatı olması gereken ve klasik göğüs ön kemiğinin 35-40 cm kesilmesinden korkan hastaların umudu halk arasında kapalı kalp ameliyatı veya koltuk altı kalp ameliyatı, estetik kalp ameliyatı da denen minimal invaziv kalp ameliyatları hastanemizde bilimsel standartlara uygun en son teknolojiyle yapılmaktadır.

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Koltuk Altı Kalp Ameliyatı Ne Demektir?

Minimal invaziv kalp ameliyatı tekniklerinden biri olan bu giriş yolu koltukaltından 4 veya 5 santimlik kesi ile kas ve kemik kesmeden ve vücudun başka bir yerine hiçbir kesi yapmadan kalp kapağı tamir ve değiştirme ameliyatlarıdır. Önden yapılan ameliyat ile koltuk altından yapılan ameliyat arasındaki tek fark giriş yeridir. İçeride yapılan işlem standart kalp ameliyatıdır. Kısaca ; bu yöntemle kalp ameliyatları göğüs ön kemiği ortalama 30-35 santim kesilip, açılmadan yapılmış olur ve hiçbir kemiğiniz kesilmez.

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(Özel Pendik Bölge Hastanesi görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.Yavuz Beşoğul)

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Kimdir?

Hangi Kalp Sorunlarında, Koltuk Altından Ameliyat Tercih Edilir?

1997 yılından beri; kalp deliklerinin kapatılması, mitral, Aort ve triküspit kapaklarının tamiri veya değişiminde bu yaklaşımı kullanıyoruz. Ayrıca; benzer estetik yöntemlerle kalbi besleyen damarların bazılarına çalışan kalpte bypass ameliyatı yapılabilir.

Koltuk Altı Kalp Kapağı Avantajları Nelerdir?

Kanama riski azdır.

Enfeksiyon riski düşüktür.

İyileşme süresi çok daha hızlıdır.

Estetik olarak ve psikolojik yönden hasta ameliyat olmamış gibidir. Hasta kendisi dahi ameliyat yerini göremez.

Cinsel ve sosyal sorunları yok denecek kadar az olur.

Ameliyat sonrası hasta istediği pozisyonda yatabilir.

Ameliyat sonrası hasta göğse gelen darbelerden kaçınmak zorunda değildir.

Hastane çıkışında araba kullanabilir, emniyet kemerini takabilir.

Kollarını hiç ameliyat olmamış gibi kullanabilir. Ağır kaldırabilir. Kısaca günlük hayatına ve eforuna çok hızlı döner.

Kimlere Uygulanır?

Genç ve yaşlı hastalar özellikle şişman ,şeker hastalığı ,göğüs kemiği bozukluğu olanlar , iş hayatına erken dönmek zorunda olanlar ve sırtüstü yatmakta zorluğu olanlar, yürümesinde aksama olan baston veya değnek kullananlar , sonrasında ağır kaldırmak,taşımak zorunda olanlariçin ideal bir yöntemdir. Sadece ileri derecede kronik akciğer hastalığı olanlarda ve daha önceden sağ taraftan göğüs açılarak akciğer ameliyatı geçirmiş hastalarda tercih edilmez. Bu hastalarda özellikle yine estetik ve az hasarlı olması açısından önden küçük bir pencere açılması tercih edilir.

Koltuk Altı Kalp Ameliyatı Çocuklara, Bebeklere De Bu Yöntem Uygulanabilir Mi?

Bu yöntemi ilk olarak bir Japon bilim adamı kalp deliği tamirinde kullanmıştır. Yani çocuklarda ve bebeklerde kalp delikleri gibi bazı kalp ameliyatlarında uygulanabilir.

Bu yöntemi tercih edecek hastalar nelere dikkat etmeli?

Minimal İnvazif Cerrahi dediğimiz az hasarlı kalp ameliyatları üzerinde yıllarca çalışmış ve bu yöntemle yaptığı hastaları yurtiçi veya yurtdışı bilimsel çalışmalarını yayımlayarak, tecrubeli olduğunu ispat eden veya eğitimlerini alan cerrahlarımızı araştırıp, güvensinler.

En Az Diğer Yöntemler Kadar Güvenilir midir Ve Riski Nedir?

Yüzde yüz güvenilir.. Önden ve yandan ameliyatın riskleri aynıdır. Ameliyat yapılamaz bir durum olduğunda cerrah anında alanı büyütür ve normal giriş yöntemine geçer. Bu nedenle giriş yöntemi yapılan ameliyatın riskini arttırmaz. Kalp ameliyatında risk ameliyatın gecikmesi ve kalp gücü ile ilişkilidir.

İkinci Kere Yapılan Kalp Ameliyatlarında Hangi Yöntem Daha Risksiz?

Önden açılmış hastanın ikinci kere önden açılması risklidir ama yandan açılması daha az risklidir. Yani, ikinci ve üçüncü kalp ameliyatları için en ideal yöntem ameliyatın bu şekilde göğüs yandan açılarak yapılmasıdır.

Yurtdışında da geçerliliği olan bir yöntem mi?

1993 yılından günümüze bu tekniklerle ameliyat olan hastalar ulusal ve uluslar arası saygın çok sayıda bilimsel dergilerde ve kongrelerde literatüre girmiştir. Her ülkede bu konuda yıllarca çalışmış, minimal invasiv giriş yöntemiyle uğraşan bilim adamları mevcuttur. Ayrıca Uluslararası Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği her yıl eğitim kursları vermektedir ve ülkemizden bu kurslara giderek eğitim alan akademisyenlerimiz mevcuttur.

Minimal İnvazif Koroner Bypass Cerrahisi

Hasta koroner damar sayısına ve yerine göre sol koltukaltından, meme altından, göğüs alt uç kısmından kesi yapılarak ve kalp durdurulmadan bypass ameliyatları yapılabilir.

Bu tekniklerle yapılan Bypass ameliyatlarının avantajları :

1.)Cerrahi travmanın ve kan kaybının azalması.

Göğüs ön kemiğinin boydan boya açılmaması veya hiç açılmaması hasta için büyük rahatlık sağlar.Bir iğne batması ile büyük bir çivinin batması arasındaki fark gibidir. Açılan alanın çok az olması nedeniyle kanamada az olacaktır. Ayrıca ameliyat sonrası ağrıda azalmış olur.

2.)Çabuk iyileşme ve erken taburculuk.

Küçük yara yeri çabuk iyileşir, özelliklede kemik ve kas kesisi yoksa hasta erken dönem ayağa kalkar. Yatağında istediği pozisyonda yatabilir,dönebilir. El ve kollarını kullanarak günlük kendi ihtiyaçlarını giderebilir. Emniyet kemerini takabilir, göğsüne darbe gelmesinden kaçınmak zorunda değildir.

3.)Daha iyi kozmetik görünüm.

Koltukaltından, meme altından veya göğüs altından yapılan bu ameliyatlarda ameliyat yerini hastanın kendi dahi göremeyebilir. Bir ay zarfında girişim yeri belli belirsiz hale gelir. Özelliklede gençler, bayanlar ve çocuklarda tercih nedenidir.

4.)Cinsel ve Sosyal problemleri engellemek.

Kalp durdurularak yapılan ve göğüs kemiğinin baştan sona kesildiği açık kalp ameliyatlarında beyin ve kalp başta olmak üzere birçok organ kalp-akciğer pompasından etkilenebilir. Ameliyat sonrası saç dökülmesi, kişilik değişiklikleri, cinsel isteksizlik ve fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir. Oysa kalp çalışırken yapılan estetik ameliyatlarda bu problemlerin hiçbiri olmaz. Hasta kısa sürede normal performansına döner.

5.)Düşük enfeksiyon riski,

Bağışıklık sistemi hasar görmez, kan mekanik travmaya uğramaz ve kan hücreleri sağlam kalır.Bütün bunların sonucunda da enfeksiyon riski ve girişim yerinin iltihaplanması çok nadirdir.

6.) Beyin, böbrek ve akciğer komplikasyonların azalması.

Kalp-akciğer pompası kullanılmadığında kan hücreleri etkilenmez ve beyin hasarı, inme, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar olmaz.

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