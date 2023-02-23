Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Kimdir, Hangi Okullardan Mezun Oldu?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul kimdir, hangi hastanede görev yapıyor Hangi hastanede görev yapıyor? Bölge Gündem Haber sizlerin için araştırdı.

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Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Kimdir, Hangi Okullardan Mezun Oldu?

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Kimdir?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, 1989 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1989-1991 yılları arasında Yozgat-Eymir Sağlık Ocağı Tabipliği, Adli Tabiplik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür Vekilliği yapmıştır. 1991-1996 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını tamamlamıştır. Kalp Profesörü olma yolunda koyduğu hedefe emin adımlarla ilerleyen Yavuz Beşoğul henüz kalp doktoru olduğu yıllarda bile isminden ve cerrahi yeteneğinden söz ettirmeyi başarmıştır.

Minimal İnvaziv Cerrahisi alanında 1997 yılından bu yana operasyonlar gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Beşoğul ’un yayınları uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Ulusal kongrelerde oturum başkanlığı da yapan Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Türkiye Klinikleri, Journal of Cardiovascular Sciences Danışma Kurulu Üyesidir.

1982 yılında tıp fakültesine girmesiyle başlayan kalp profesörü olma heyecanı her geçen gün artarak devam kararlılığı sayesinde 2003 yılında Kalp profesörü unvanını almıştır. Bu anlamda ülkemizin yetiştirdiği en önemli kalp doktorlarından birisi olmayı başaran Prof. Dr. Yavuz Beşoğul özel hayatında ve kalp doktorluğu hayatında önemli başarıların altına imza atmıştır.

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Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Hangi Okuldan Mezun Oldu, Eğitim ve Uzmanlıkları Nedir?

1982-1989: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1991-1996: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Deneyimi :

1996-1998: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Öğretim Görevlisi,
1998-2003: Yardımcı Doçent ,
2003-2008: Doçent
2008-: Profesör

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Mesleki Üyelikleri

  1. 2008-2011: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
  2. Eğitim Komisyonu üyeliği ve mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyelikleri
  3. 2012-2014: Kızıltoprak Florance Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi .
  4. 2014-2017: Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Hangi hastanede görev yapıyor?

Şuan Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Özel Pendik Bölge Hastanesinde hasta kabulü yapmaktadır.

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