Minimetre ne demek, TDK'ya göre Minimetre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Minimetre ne demek? Minimetre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi minimetre kelimesi. Peki minimetre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre minimetre nedir, minimetre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİNİMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Minimetre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Minimetre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre minimetre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını denetlemekte kullanılan ölçü aleti

