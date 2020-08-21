Minnoşlar adı ile Netflix'de yayına girecek olan 'Cuties' adlı film 'pedofili' tepkisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 9 Eylül'de platformdaki yerini alacak olan filmde 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını işleyişi, çocukları cinsel obje olarak gösterdiği gerekçesi ile Netflix eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü 'Minnoşlar' adlı filmde 11 yaşındaki bir kız çocuğunun gördüğü bir dans grubundan etkilendiği ve twerk dans grubuna katılmak istediği, dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuduğu şeklinde yapılan bir açıklama ile Netflix'te yayınlanması tepki çekti.

Netflix'in +18 sınırlaması getirdiği filmde 11 yaşındaki kız çocuklarının oynaması tüm dünyada yükselen bir pedofili tepkisine neden oldu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI!

9 Eylül'de yayına girecek olan filmde çocukları cinselleştirdiği gerekçesi ile internette imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyaya 130,000'den fazla imza toplandı.

Rotten Tomatoes’ta yüzde 82 beğeni oranına sahip Cuties, eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu yorumlar aldı.

'MİNNOŞLAR' FRAGMANI 2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

18 Ağustos'ta Youtube üzerinden yayınlanan fragman, 21 Ağustos sabahı itibarıyla 340 binden fazla 'dislike' (beğenmeme), 12 bin civarı beğeni aldı. Fragmanın izlenme oranı ise 2 milyona yaklaştı.

Filmin 20 Ağustos itibarıyla platformdaki kısa açıklamasında, “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.” ifadeleri yer alıyordu gelen tepkilerin ardında Netflix hem afiş hemde açıklamayı değiştirdi.

MİNNOŞLAR 'CUTIES' FRAGMANI

NETFLIX'TEN POSTER ÖZRÜ

Netflix, tanıtım için yayınladığı afişte sinema versiyonunu değil, farklı bir afişi kullanmıştı. Netflix'ten Cuties filminin posteri nedeniyle özür geldi. Netflix, "Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz poster nedeniyle çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" ifadelerini kullanırken, 21 Ağustos sabahından itibaren filmin tanımıtında kullanılan 'dişiliğini keşfetmeye başlayarak' ifadesinin de kalktığı görüldü.

Tartışmalara konu olan afişin kim tarafından hazırlandığı bilinmiyor.

NETFLIX'E TEPKİLER ÇIĞ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Netflix Türkiye üzerinde "Minnoşlar" ismiyle yayınlanacak olan 'Cuties' filmine sosyal medyada #NetflixPedafilia hashtag'i ile tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir çok kullanıcı Netflix'e filmi platformundan çıkarması için çağrıda bulunurken, bir çok kullanıcı da Netflix aboneliğini sonlandıracağını dile getiriyor.

CUTIES FİLMİNİN KONUSU

Netflix, Fransız-Senegalli yönetmen Maïmouna Doucouré‘nin ilk uzun metrajlı filmi olan Cuties’in konusunu şu şekilde tanımlıyor: 11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.