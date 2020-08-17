Minoset Plus 250 mg tablet ne işe yarar? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir.

Hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılan Minoset Plus içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır. MİNOSET PLUS 250 mg/150 mg/ 50 mg tablet hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için aşağıda yer alan prospektüsü haberimizde okuyabilirsiniz?

MİNOSET KULLANMA TALİMATI

MİNOSET PLUS 250 mg/150 mg/ 50 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde: 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein

• Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil metil selüloz, esma spreng (formaldehit kazein, inek kaynaklı), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, kolloidal silika susuz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MİNOSET PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. MİNOSET PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.MİNOSET PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MİNOSET PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MİNOSET PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• Her tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

• MİNOSET PLUS esma spreng (inek kaynaklı) içerir.

• MİNOSET PLUS 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

• MİNOSET PLUS, hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın

içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

2. MİNOSET PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİNOSET PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Kalıtsal (ırsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile

seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

• Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa

• Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

• 10 günden uzun süren ağrılarda

• Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

MİNOSET PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa Alkolikseniz

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa MİNOSET PLUS’ı doktorunuza danışmadan almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Parasetamolü ilk kez kullananlarda veya daha önce kullanmış olanlarda, alınan ilk dozda veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya başka bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorunuz ile iletişime geçiniz. Doktorunuz ilacınızı değiştirecek ve size başka bir tedavi önerecektir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen hasta bir daha MİNOSET PLUS ya da parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstülöz (AGEP) dahil deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu hastalıklara ilişkin açıklamalar için, “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MİNOSET PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

MİNOSET PLUS tedavisi sırasında alkol kullanmayınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİNOSET PLUS kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİNOSET PLUS kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.

MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün formaldehit içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MİNOSET PLUS’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

Epilepsi (Sara)hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid)

Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

Besinler MİNOSET PLUS’ın bağırsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MİNOSET PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 tablet kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez MİNOSET PLUS alabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bol su ile yutunuz.

Doktorunuz MİNOSET PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Hekim önerisi yoksa 3 ardışık günden fazla kullanılmamalıdır.

Ağrı süresi 5 günü aşar ya da ateş 3 günden fazla sürerse ya da artarsa ve/veya başka belirtiler ortaya çıkarsa doktor veya eczacıya danışmadan tedaviye devam edilmemelidir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlev bozukluğunuz varsa MİNOSET PLUS’ı dikkatli kullanınız.

Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise MİNOSET PLUS kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer işlev bozukluğunuz varsa MİNOSET PLUS’ı dikkatli kullanınız.

Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise MİNOSET PLUS kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Eğer MİNOSET PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİNOSET PLUS kullandıysanız:

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

MİNOSET PLUS ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MİNOSET PLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MİNOSET PLUS’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)

Cilt döküntüsü

Anjiyoödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)

Anafilaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

Akut generalize ekzantematöz püstüloz (Vücudun büyük bölümünde, aniden deri kızarıklığı ve üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde, içi irin dolu kabarcıklar oluşur. Genellikle ateş eşlik eder)

Eritema multiform (Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır)

Stevens-Johnson sendromu (Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve bitkinlik ile başlar. Daha sonra deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Ağız içinde ve cinsel organlarda ağrılı yaralar vardır)

Toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlananlar dahil) (Stevens-Johnson sendromunun daha ağır seyreden bir formudur. Bütün vücutta, cildin üst tabakası, alt tabakasından ayrılır)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİNOSET PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın

Karaciğer enzimi ALT düzeyinin üst sınırın üstünde olması Yaygın

Enfeksiyon

Baş ağrısı

Uyuklama

Uyuşma (parestezi)

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Bulantı

İshal

Hazımsızlık (dispepsi)

Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

Kabızlık

Kusma

Karaciğer enzimi ALT düzeyinin üst sınırın 1,5 katı olması

Yüzde şişlik (ödem)

Diş çekimi sonrası kanama

Karın ağrısı

Yaygın olmayan

Denge bozukluğu

Mide ve bağırsakta kanama

Bacak, ayak ve ayak bileklerinde veya kollar ve ellerde ortaya çıkan şişlik (periferik ödem)

Bademcik ameliyatı sonrası kanama Seyrek

Ciltte, kızarıklık, deri döküntüsü ve kabarma gibi durumlar (erüpsiyon)

Deri döküntüsü

Kurdeşen (ürtiker)

Kaşıntı

Alerjik ödem

Çok seyrek

Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)

Trombositopeni (kan pulcuklarının (trombosit) sayısında azalma)

Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)

Ateş

Kuvvetsizlik, güçten düşme (asteni)

Bilinmiyor

Bronş spazmı (bronkospazm: solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)

İmmün trombositopeni (bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya yer almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

5. MİNOSET PLUS’ın saklanması

MİNOSET PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİNOSET PLUS’ı kullanmayınız.

“Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.

Balkan Cad. 34770 Tel: 0 216 528 36 00 Faks: 0 216 645 39 50

Üretim yeri: Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş. Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 06/03/2020 tarihinde onaylanmıştır.