Miomir Djurickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miomir Djurickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miomir Djurickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miomir Djurickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miomir Djurickovic 26 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miomir Djurickovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sports&Management yapmaktadır. Miomir Djurickovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miomir Djurickovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miomir Djurickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miomir Djurickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miomir Djurickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miomir Djurickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2016 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

5 Ocak 2018 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

28 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

Miomir Djurickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miomir Djurickovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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