Miquel Scarlett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miquel Scarlett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miquel Scarlett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miquel Scarlett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miquel Scarlett 27 Eylül 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Guyana,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Miquel Howard Hugh Scarlett şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miquel Scarlett Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miquel Scarlett, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miquel Scarlett'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Miquel Scarlett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miquel Scarlett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ocak 2019 yılında Sheppey Utd
24 Mart 2019 yılında Gillingham U18
13 Eylül 2019 yılında Colchester U21
1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
12 Eylül 2021 yılında Dulwich Hamlet
22 Temmuz 2022 yılında Eastbourne
Miquel Scarlett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miquel Scarlett şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Miquel Scarlett Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Guyana takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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