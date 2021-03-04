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Mir isminin anlamı nedir, Mir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mir isminin anlamı; baş, amir, bey demektir. Bu içeriğimizde Mir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mir isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mir isminin anlamı nedir, Mir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mir ismi ne demek, Mir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mir isminin kökeni: 

Mir ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Mir ismini 77 kişi kullanmaktadır.

Mir isminin cinsiyeti: 

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Mir isminin rengi:

Hardal

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Mir İsminin anlamı nedir? TDK Mir anlamı:

Mir ismi Türk Dil Kurumu'nda baş, kumandan, amir; bey, emîr anlamlarında bulunmaktadır.

Mir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Mir ismi yer almamaktadır. 

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Mir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Mir isminin Harf Analizi Nedir ?

Mir ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

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Mir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mir ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

İ : 12

R : 21

= 49 – Mir İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

Mir ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4      İ: 9      R: 9 = 22

2 +  2 = 4 Kader sayısı

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Mir isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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