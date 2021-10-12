Mır Mır ne demek, TDK'ya göre Mır Mır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mır mır ne demek? Mır mır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mır mır kelimesi. Peki mır mır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mır mır nedir, mır mır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MIR MIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mır mır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mır mır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mırıldanma sesi



MIR MIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mır mır mırıldanıyor.



MIR MIR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mır mır etmek

