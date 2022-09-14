Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Miraç Orbay biyografisi

Tiktok'ta yayımladığı video ile gündem olan ve özel jeti ile Ayasofya'ya namaz kılmaya gelen Miraç Orbay'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Miraç Orbay biyografisi...

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Kendisini yetimlerin hizmetkarı olarak tanımlayan ve kiraladığı özel jeti ile Ayasofya'ya namaz kılmaya gelen hoca Miraç Orbay Tiktok'tan yaptığı canlı yayın ile sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Viral olan görüntülerden sonra hoca Miraç Orbay'ı merak edenler araştırma yapmaya başladılar. İşte Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Miraç Orbay biyografisi...

Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Miraç Orbay biyografisi

MİRAÇ ORBAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TikTok'ta kendisini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan Miraç Orbay, Adıyaman Menzil'de yaşıyor. Yuotube'de yayımladığı videolar le kısa sürede geniş dinleyici kitlesine ulaşan Orbay, kısa bir süre sonra yetimlere karşı yaptığı yardımlar ile gündeme gelmeye başladı. Miraç hoca ayrıca kendisini yakın çevresine medyum olarak tanıtarak büyü ve sihir gibi işlemlerde yaptığı belirtiliyor.

Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Miraç Orbay biyografisi

NEDEN GÜNDEM OLDU?

Tiktok'ta yayımladığı bir videoda özel jet ile İstanbul'da Ayasofya Camisi'ne namaz kılmaya geldiği söyleyen hoca, özel jette bulunması, elinde son model cep telefonu bulunmasından dolayı gündem oldu. Yayımladığı videoda ise "Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Allah'ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim." sözleri ile paylaşım yaptı.

Miraç Orbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Miraç Orbay biyografisi

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