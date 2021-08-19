A101 marketlerinde skandal üstüne skandal! Kırık televizyon satıp, üstüne tutanak tuttular!Sen Çal Kapımı 49. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izleDünya Hali 5. bölüm full, tek parça izle | Dünya Hali son bölüm izleDeniz Akkaya "Şişmanlarla görüşmüyorum" demesini eleştiren avukata hakaret etti: "Bu şaklaban sözde avukatmış"Son dakika! Hakkari'de 8 kişilik terör örgütü etkisiz hale getirildi!19 Ağustos A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik aletler en uygun fiyatlarla A101'de!Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"Taksim'de korkunç kavga! Yediği yumruk hayatını kararttı: Kafatası kırılıp beynine saplandıDemba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!Serenay Sarıkaya "Evdeyim bebeğim" notuyla paylaştı! Kırmızı elbisesiyle görenleri kendisine hayran bıraktı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"

Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"

2010 yılında hayatlarını birleştiren Miranda Kerr ve Orlanda Bloom 3 yıl evli kalmalarının ardından boşanmışlardı. Kerr'den Bloom hakkında O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey” demesiyle dikkat çekti.

Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"

2013 yılında Orlando Bloom'dan boşanan Miranda Kerr,  eski eşi ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry ile çok iyi anlaştıklarını belirterek artık onu ağabeyi olarak gördüğünü açıkladı. 2010- 2013 yılları arasında evli olan Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom'un yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor.

38 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr,  Bloom ve Perry ile ilişkisini anlatırken, “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: Artık benim ağabeyim

Moments with Candace Parker yayınına katılan Kerr, Perry hakkında,  “Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum” açıklamasında bulundu.

"SİNİR BOZUCU BİR AĞABEY"

Kerr, Bloom hakkında konuşurken ise, "O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey” dedi. Kerr, esprili konuşmasında, “Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor” demesinin ardından Perry'nin orada olmasından son derece memnun olduğunu, çünkü üzerindeki baskıyı azalttığını belirtti.

Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: Artık benim ağabeyim

"ANNESİ OLMAYA ÇALIŞMIYORDU"

Orlanda Bloom ve Katy Perry'nin birlikte olmaya nasıl başladıklarını anlatan model, "Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler” dedi.

Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: Artık benim ağabeyim

Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile 2017’de evlenen Avustralyalı model Kerr'in bu evliliğinden 3 yaşında Hart ve 1,5 yaşında Myles adlarında iki oğlu bulunuyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom’un ise geçen yıl ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kızları oldu.

Öte yandan birkaç ay önce Katy Perry, Miranda Kerr’in girişimcisi olduğu KORA Organics adlı markanın etkinliğine katılmış ve yakın arkadaş olduklarını söylemişti.  

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT