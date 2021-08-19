Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"

2013 yılında Orlando Bloom'dan boşanan Miranda Kerr, eski eşi ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry ile çok iyi anlaştıklarını belirterek artık onu ağabeyi olarak gördüğünü açıkladı. 2010- 2013 yılları arasında evli olan Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom'un yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor.

38 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr, Bloom ve Perry ile ilişkisini anlatırken, “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

Moments with Candace Parker yayınına katılan Kerr, Perry hakkında, “Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum” açıklamasında bulundu.

"SİNİR BOZUCU BİR AĞABEY"

Kerr, Bloom hakkında konuşurken ise, "O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey” dedi. Kerr, esprili konuşmasında, “Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor” demesinin ardından Perry'nin orada olmasından son derece memnun olduğunu, çünkü üzerindeki baskıyı azalttığını belirtti.

"ANNESİ OLMAYA ÇALIŞMIYORDU"

Orlanda Bloom ve Katy Perry'nin birlikte olmaya nasıl başladıklarını anlatan model, "Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler” dedi.

Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile 2017’de evlenen Avustralyalı model Kerr'in bu evliliğinden 3 yaşında Hart ve 1,5 yaşında Myles adlarında iki oğlu bulunuyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom’un ise geçen yıl ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kızları oldu.

Öte yandan birkaç ay önce Katy Perry, Miranda Kerr’in girişimcisi olduğu KORA Organics adlı markanın etkinliğine katılmış ve yakın arkadaş olduklarını söylemişti.