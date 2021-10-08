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  3. Miras için yaptıkları 'pes' dedirtti! Ablalarının saçını yolup üzerinden traktörle geçtiler

Miras için yaptıkları 'pes' dedirtti! Ablalarının saçını yolup üzerinden traktörle geçtiler

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Miras tartışması nedeniyle 2 kardeş ablalarının üzerine traktör sürdü. Abla Emine Çetin yaralandı.

'Pes' dedirten olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesinde gerçekleşti.

Kocasının ölümü sebebiyle 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 61 yaşındaki Emine Çetin, kızını da alıp geçtiğimiz Pazar günü Demirciler Mahallesi Külcüler Sokaktaki kardeşine ziyarette bulundu. Kardeşinin evindeyken evin yakınında bulunan ve anne-babasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını fark etti. Bunun üzerine çalışma yapılan yere yürüyen giden Çetin, daha önceden miras konusunda tartışma yaşadığı kardeşleri H.A. ve H.A'yı gördü. Ne yaptıklarını soran Çetin, kardeşlerinden onlara karışamayacağı yanıtını aldı.

TRAKTÖRÜ ÜZERİNE SÜRDÜLER

Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti. Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu.

Miras için yaptıkları 'pes' dedirtti! Ablalarının saçını yolup üzerinden traktörle geçtiler

İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti.

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İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti.

İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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