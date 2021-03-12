Miras yüzünden silahla saldırdı, yanlış kişiyi öldürdüğünü polislerden öğrendi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen olayda evlerinden çıkan Emrah Elitaş ile Seher Türk evlerinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

CİNAYETİ AMCALARI İŞLEMİŞ

Polisin, silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturmada cinayeti işleyen kişinin amcaları Nusrettin Elitaş olduğunu tespit etti. Şüpheli kaçarken kameralara yansımasıyla polis, Elitaş'ı mezarlıkta saklanırken buldu.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli, suçunu itiraf etti ancak yanlış kişiyi öldürdüğünü polislerden öğrendi.

Şüphelinin miras meselesi yüzünden yeğeni Seher Türk ile kavgalı olduğu, eşi Yusuf Türk'e plan hazırladı ve telefonla arayarak tehdit ettiği ve evden dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

"ERKEKSEN GE KOZLARIMIZI PAYLAŞALIM"

Yeğeninin eşi Yusuf Türk'e "Erkeksen gel kozlarımızı paylaşalım." diyen amca, yeğenlerini tanımadığı için evden çıkan kişilerin onlar olduğunu sanmış ve silahla saldırmış. Nusrettin Elitaş, yeğeni Seher Türk ile kocası Yusuf Türk'ü öldürdüğünü zannederken aslında Emrah Elitaş'ı öldürmüş.

UZUN SÜREDİR MİRAS YÜZÜNDEN KAVGALILAR

Polis yaptığı araştırma sonucunda Nusrettin Elitaş ve kardeşi Zeynel Abidin Elitaş'ın, uzun zamandır babalarından kalan Muş Korkut'ta bulunan arsa yüzünden kavgalı olduğunu tespit etti.

Tartışmalar sonucunda ise Seher Türk'ün amcasına dava açtığı ve açılan davalar sebebiyle Nusrettin Elitaş'ın çocuklarının mallarına haciz geldiği öğrenildi. Bu sebeple ailesinden baskı gören Nusrettin Elitaş'ın cinayet planı yaptığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Miras yüzünden" diye yanıt verdi.