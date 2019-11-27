Miray Daner estetik mi yaptırdı?

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Miray Daner katıldığı bir davette ilgi odağı oldu. Oyuncunun değişimi dikkatlerden kaçmazken akıllara ise esteti mi yaptırdı acaba sorusunu getirdi.

Estetik mi yaptırdı?

Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise 'Hollywood yanağı' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner de mi estetik yaptırdı?' sorularını getirdi. Henüz bir şey belli değil ama bizce yaptırmış.