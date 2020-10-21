Miray Daner sesiyle dinleyenleri büyüledi!

YouTube’un sevilen Late Night programı “İbrahim Selim ile Bu Gece” %100 Studio’da Miray Daner’i ağırladı. Güzel oyuncu Miray Daner'in programda seslendirdiği Sezen Aksu’nun ‘Vay’ isimli şarkısı büyük beğeni topladı.

Vatanım Sensin dizisindeki performansı ve saf güzelliği ile kendine hayran bırakan Miray Daner şimdi de sesiyle büyüledi.

Güzel oyuncu Daner “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Daner, İbrahim Selim’in YouTube programında Sezen Aksu’nun ‘Vay’ isimli şarkısını seslendirdi.

Daner'in bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Güzel oyuncu Miray Daner, daha önce Vatanım Sensin dizisinde rol arkadaşı olduğu Boran Kuzum ile geçtiğimiz günlerde yeniden bir proje için bir araya gelmişti.

