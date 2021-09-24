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  3. Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

Güzel oyuncu Miray Daner ve yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında az bilinen bir gerçeğin yıllar sonra ortaya çıkması hayranlarını şaşırttı.

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ve Saygı'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Miray Daner'in akraba olduğu öğrenildi. 

Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan hayranları bu zamana kadar gizli kalmasına oldukça şaşırdı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde ve Çukur gibi dizilerden tanıdığımız Aras Bulut İynemli’nin, Miray Daner ile akraba olduğu öğrenildi.

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yer aldıkları her projede isimlerinden söz ettirmeyi başaran ikilinin kuzen oldukları ortaya çıktı. Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadı.

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

Miray Daner, rol aldığı 'Medcezir', 'Bir Litre Gösyaşı', 'Hakan Muhafız' ve 'Saygı' gibi sevilen projelerden tanınıyor.

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında yıllardır saklanan ilişki herkesi şaşkına uğrattı!

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