Miray Daner verdiği kilolarla bambaşka biri oldu!

Oyuncu Miray Daner moda tasarımcısı ablası İpek Daner ile Fethiye'de tatil yaparken, yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı.

Eski haliyle uzaktan yakından alakası olmayan fotoğraflara, takipçiler "Bir deri bir kemik kalmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

BELİNİN İNCELİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

“Medcezir” ve “Elveda Vatanım” dizilerindeki rolleri ile tanınan oyuncu, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme büründü.

Sosyal medya hikayesinde paylaştığı fotoğrafta belinin inceliğiyle dikkat çeken oyuncunun 3 gün önce takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili kareleri de sosyal medyada gündem yarattı.

150 binden fazla beğeni alan fotoğraflar için "Çok güzel olmuşsun", "Prenses" "Pamuk gibisin" gibi yorumlar yapıldı.