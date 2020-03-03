Miray Daner'den rejim destekçisine tokat gibi cevap

Tüm Türkiye 34 şehidine ağlarken oyuncu Miray Daner, paylaşım yaptı. Bu paylaşımına ise rejim destekçisi bir Suriyeli ise küstahça bir yorumda bulundu.

YENİ BAŞLIYOR

"Yeni başlıyor! Yakında ölü asker isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" dedi

"İKİ ÇEŞİT İNSAN VAR VİCDANI OLAN VE OLMAYAN"

Daner, paylaşıp Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.

Daner'e mesaj yollayan Suriyeli, gelen yorumlar üzerine sosyal medyasını yorumlara kapadı.