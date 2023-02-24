Mirko Oremus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Oremus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Oremus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Oremus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Oremus 6 Eylül 1988 tarihinde Trogir şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mirko Oremuš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Oremus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirko Oremus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirko Oremus'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Oremus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Oremus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mirko Oremus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Oremus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2008 yılında NK Novalja

30 Haziran 2008 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

17 Eylül 2013 yılında Hapoel Acre

30 Mayıs 2014 yılında Hajduk Split

8 Ağustos 2014 yılında H. Petah Tikva

7 Eylül 2015 yılında RNK Split

2 Kasım 2016 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

8 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Igman Konjic

Mirko Oremus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Oremus şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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