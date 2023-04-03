Mirko Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mirko Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mirko Stevanovic 10 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mirko Stevanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Stevanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mirko Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mirko Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Mart 2022 yılında Rad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Mirko Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mirko Stevanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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