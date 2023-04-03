Mirko Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mirko Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirko Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.