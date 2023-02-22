Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Krehlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Krehlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Krehlik 11 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Křehlík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Krehlik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav Krehlik'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Krehlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Krehlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Krehlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Krehlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Miroslav Krehlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Krehlik şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Budišov - Nárameč (2010 - 2015)SK FŠ Třebíč (2015 - 2016)FC Vysočina Jihlava (2016 - 2022)

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