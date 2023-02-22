Miroslav Sklenar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Sklenar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Sklenar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miroslav Sklenar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miroslav Sklenar 12 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Sklenář şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miroslav Sklenar Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miroslav Sklenar'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Miroslav Sklenar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miroslav Sklenar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U19
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc B
6 Ağustos 2021 yılında Holesov
30 Haziran 2022 yılında Olomouc B
Miroslav Sklenar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miroslav Sklenar şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Hlubočky (2009 - 2010)
SK Sigma Olomouc (2010 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.