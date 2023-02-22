Miroslav Turecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Turecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Turecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Turecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Turecek 23 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Tureček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Turecek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Miroslav Turecek'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Turecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Turecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Turecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Turecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Hulin

9 Temmuz 2019 yılında FC Zlin B

26 Temmuz 2019 yılında SKF Sered

21 Ağustos 2020 yılında Jihlava

Miroslav Turecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Turecek şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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