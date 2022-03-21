Mırra ne demek, TDK'ya göre Mırra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mırra ne demek? Mırra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mırra kelimesi. Peki mırra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mırra nedir, mırra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MIRRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mırra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mırra kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mırra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acılık veren sıvılarla özel bir biçimde kaynatılarak pişirilen bir tür acı kahve

