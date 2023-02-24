Mirza Delimedjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Delimedjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Delimedjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Delimedjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Delimedjac 24 Ekim 1999 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирза Делимеђац şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Delimedjac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Delimedjac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirza Delimedjac'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirza Delimedjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Delimedjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza Delimedjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Delimedjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Tampines Rovers

17 Temmuz 2019 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

19 Ocak 2023 yılında FK Kukësi

Mirza Delimedjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Delimedjac şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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