Mirza Halilagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Halilagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Halilagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Halilagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Halilagic 3 Nisan 1995 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirza Halilagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Halilagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Halilagic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mirza Halilagic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirza Halilagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Halilagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza Halilagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Halilagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2012 yılında FK Rad. Lukavac

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

28 Şubat 2014 yılında FK Rad. Lukavac

1 Temmuz 2015 yılında Svatovac Poljice

27 Ocak 2016 yılında FK Rad. Lukavac

7 Temmuz 2016 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2017 yılında Svatovac Poljice

12 Temmuz 2018 yılında FK Rad. Lukavac

12 Şubat 2019 yılında Svatovac Poljice

8 Temmuz 2019 yılında OFK Gradina

23 Temmuz 2020 yılında FK Rad. Lukavac

Mirza Halilagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Halilagic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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