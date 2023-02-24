Mirza Mustafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Mustafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirza Mustafic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirza Mustafic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mirza Mustafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Mustafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirza Mustafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Mustafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Mustafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Mustafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Mustafic 20 Haziran 1998 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Mirza Mustafić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Mustafic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Mirza Mustafic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mirza Mustafic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirza Mustafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Mustafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mirza Mustafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Mustafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2019 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2021 yılında CS Fola Esch

29 Ağustos 2022 yılında FK Sarajevo

Mirza Mustafic kimdir

Mirza Mustafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Mustafic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing FC Union Luxemburg, FC Metz (2006-2013), Borussia Mönchengladbach (2013-2017)

Mirza Mustafic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mirza Mustafic nereli

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