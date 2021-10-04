Mis Sabunu ne demek, TDK'ya göre Mis Sabunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mis sabunu ne demek? Mis sabunu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mis sabunu kelimesi. Peki mis sabunu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mis sabunu nedir, mis sabunu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mis sabunu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mis sabunu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİS SABUNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mis sabunu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mis sabunu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel kokulu sabun

