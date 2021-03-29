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Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) Maaşı Ne Kadar? 2021 Misafir İlişkileri Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Misafir İlişkileri Görevlisi otel ya da işletmelerde, müşterilerin istek ve beklentilerine yardımcı olan kişidir. Misafir İlişkileri Görevlisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Misafir İlişkileri Görevlisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) Maaşı Ne Kadar? 2021 Misafir İlişkileri Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Misafir İlişkileri Görevlisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Misafir İlişkileri Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otel ya da işletmelerde, müşterilerin istek ve beklentilerine yardımcı olan kişidir.

Misafir İlişkileri Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Misafir İlişkileri Görevlisi Maaşları

Misafir İlişkileri Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Misafir İlişkileri Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Misafir İlişkileri Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Misafir İlişkileri Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Misafir İlişkileri Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Misafir İlişkileri Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak karşılar.

Meslek Ana Grubu :

Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar alt ana gruptadır. 

Meslek Grubu :

Müşteri danışma elemanları meslek gurubundandır.

Misafir İlişkileri Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Misafir İlişkileri Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4226.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Misafir İlişkileri Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Misafir İlişkileri Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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