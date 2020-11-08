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  3. Misafir olarak gittiği evde köpek dehşeti yaşattı! Yüzünü ve vücudunu paramparça etti

Misafir olarak gittiği evde köpek dehşeti yaşattı! Yüzünü ve vücudunu paramparça etti

Aksaray'da 64 yaşındaki bir kişi misafir olarak gittiği komşusunun evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden parçalanan yaşlı adam, çağrılan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray’da  yaşlı bir adam misafir olarak gittiği müstakil evin bahçesinde köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 64 yaşındaki adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardında hastaneye kaldırıldı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı. Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı.

Misafir olarak gittiği evde köpek dehşeti yaşattı! Yüzünü ve vücudunu paramparça etti

ÇENESİ VE DUDAKLARI PARAMPARÇA OLDU

Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu. Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Misafir olarak gittiği evde köpek dehşeti yaşattı! Yüzünü ve vücudunu paramparça etti

'KAFAMLA KOLUMU AĞZINDAN KURTARDIM'

Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, “Yıktı, yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşandı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Giderken seslenmedi. Geri gelirken boşandı, beni yıktı yolda. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okan Gül
Video Editörü


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