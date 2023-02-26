Mishiko Sardalishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mishiko Sardalishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mishiko Sardalishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mishiko Sardalishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mishiko Sardalishvili 17 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მიშიკო სარდალიშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mishiko Sardalishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Evolution SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mishiko Sardalishvili'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mishiko Sardalishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mishiko Sardalishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mishiko Sardalishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mishiko Sardalishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2012 yılında FC Gagra

30 Haziran 2012 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2015 yılında Chikhura

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Kutaisi

5 Temmuz 2018 yılında Chikhura

1 Ocak 2020 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında Shukura

Mishiko Sardalishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mishiko Sardalishvili şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.