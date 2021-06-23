Mısırlı milyarder Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı kötü haberi duyurdu: Stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı hamilelik iddialarını her seferinde yalanlamıştı. 22 Haziran Salı günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı bugün kötü haberi duyurdu.

Yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğini ifade eden Şeyma Subaşı, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini ifade etti.

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var.”

NE OLMUŞTU?

Subaşı her defasında hamilelik iddialarını kesin bir dille yalanlayarak Türk basınını suçlayan paylaşımlar yapıyordu. "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyen Subaşı hamilelik haberini Instagram hesabından duyurmasıyla herkesi şoke etmişti.

Şeyma Subaşı, uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıklarındayken sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak hamile olduğunu ve düğünü ertelemeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Şeyma Subaşı paylaşımında, “Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.