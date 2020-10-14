Mısırlı ünlü aktör Mahmud Yasin, Mısır’ın başkenti Kahire’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yasin’in oğlu Amr Yasin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam sanatçı Mahmud Yasin Allah’ın rahmetine kavuştu. Dualarınızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MAHMUD YASİN KİMDİR?

2 Haziran 1941 tarihinde, Port Said'de dünyaya gelen ünlü Mısırlı aktör Mahmud Yasin, 1964'te Ayn Şems Üniversitesi'nde Hukuk alanında yüksek öğrenim görüp mezun oldu. 1968'de adım attığı 2012 yılına kadar süren oyunculuk kariyerinde 150'nin üzerinde filmde ve tiyatro yapımında rol aldı.

Ekim 1970'de evlendiği eşi Shahira'dan Rania ve Amro adında bir kız bir erkek çocuk sahibidir.

MAHMUD YASİN NEDEN ÖLDÜ?

Sekiz yıldır Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Yasin, 14 Ekim 2020'de bu hastalık nedeniyle Kahire, Mısır'da 79 yaşında vefat etti.

OYNADIĞI FİLMLER

Stories from our country (1969)

Some of Scare (1969)

The Liar (1975)

The Island (2009)

Yasin, yarım asırdan fazla süren sanat hayatına 140 film, 65 dizi, 12 tiyatro ve 14 radyo programı sığdırmayı başardı. Mısır içi ve dışında 50’den fazla ödül alan Yasin, 2000 ve 2001 yıllarında Mısır’da en iyi aktör seçilmişti.

Dini film ve dizilerde de rol alan Yasin, 1977 yapımı Çağrı filminin sonunda okunan Veda Hutbesi’ni seslendiren aktördü.

1984 yapımı "Muhammed Rasulullah" dizisinde rol alan Yasin, 1997 yapımı "İmam-ı Azam Ebu Hanife en-Numan" dizisinde başrol oynadı.

Uluslararası arenada da öne çıkan Mısırlı aktör, 2005 yılında Birleşmiş Milletler fakirlik ve açlıkla mücadele iyi niyet elçisi seçilmişti.

Mısırlı oyuncu, 2012 yılında başrolünü oynadığı "Sevgili dedem" filminin ardından Alzheimer hastalığına yakalanmıştı.

Yasin’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.