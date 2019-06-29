Arab News'ün haberine göre; Mesmari ayrıca hava savunma sistemlerinin Türkiye yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti.

MİSMARİ KİMDİR?

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü "Beşayir" lakaplı Ahmed Buzeyd el-Mismari, Merc kentinde 1964'te dünyaya geldi. Libya'daki Berka kabilelerine bağlı el-Mesamir kabilesi mensubu Mismari, askeri alanda eğitim aldı.

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Sınır Muhafızları, Petrol Tesisleri Sözcülüğünü yapan Mismari, Eylül 2014'te, Libya Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin kararıyla ordu Sözcülüğüne tayin edildi. Son olarak Mismari, Hafter tarafından Haziran 2018'de kendi güçlerinin sözcüsü olarak tayin edildi.

ERDOĞAN: BÖYLE BİR TALİMAT VARSA TEDBİRLERİ ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Japonya'daki G-20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Konudan haberdar olmadığını belirten Erdoğan, "Bana bu yönde ulaşan bir bilgi yok. Yani Hafter tarafından böyle bir talimat varsa inceletiriz. Zaten bu konularla ilgili gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonrada gerekirse farklı tedbirleri alırız" dedi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA ÇALIŞTI

Hafter'e bağlı güçlerin arkalarında ağır silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak kaçması, UMH tarafından bir "bozgun" olarak tanımlandı. Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.

TÜRK GEMİLERİNE TEHDİT AÇIKLAMASI

Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi. Mismari, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik de yaptırım uygulanacağı dile getirdi.