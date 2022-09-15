Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklanır açıklanmaz Miss Turkey'in nereden izleneceği merakla araştırılmaya başlandı. Peki Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Emine Özfalcı
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Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in ne zaman olacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine 'Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Yarışmanın önceki yıllardaki gibi TV kanalında değil Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

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