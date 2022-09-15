Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Miss Turkey 2022 finalistlerinden olan Hande Deniz Uluğ vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda merak edenler için Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Türkiye'nin en güzel kadının seçileceği Miss Turkey'de finalistler belli oldu. Finale kalan 20 kişiden biri olan Hande Deniz Uluğ da internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

MİSS TURKEY HANDE DENİZ ULUĞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?

Miss Turkey finalistlerinden olan Hande Deniz Uluğ, 185 santimetre boyunda, 21 yaşındadır.

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Yarışmada 1 numara olarak finalistlerin arasında yer almaktadır.

Öte yandan Miss Turkey taç giyme töreni 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Miss Turkey Hande Deniz Uluğ kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

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