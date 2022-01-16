Misyon ne demek, TDK'ya göre Misyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Misyon ne demek? Misyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi misyon kelimesi. Peki misyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre misyon nedir, misyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Misyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Misyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre misyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görev

- Amaç

- Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul



MİSYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kadar mühim bir diplomatik misyon bir askere nasıl tevdi edilir?



MİSYON KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- misyon üstlenmek

