MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul'da yakalandı.

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MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul'da yakalandı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın sözde Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi akabinde hassas bir çalışma gerçekleştirerek, teröristin gözaltına alınmasını sağladı. PKK/KCK'nın başta Norveç olmak üzere Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar'ın aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde de yer aldığı belirtildi.

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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