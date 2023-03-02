Mitchell Dickenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Dickenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Dickenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitchell Dickenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitchell Dickenson 14 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitchell Dickenson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mitchell Dickenson'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mitchell Dickenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitchell Dickenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FC Gillingham
3 Aralık 2016 yılında Hastings United
3 Ocak 2017 yılında FC Gillingham
29 Temmuz 2017 yılında Hythe Town
1 Temmuz 2019 yılında Hemel
9 Ağustos 2019 yılında Hornchurch
13 Eylül 2019 yılında Hemel
11 Eylül 2020 yılında Eastbourne
Mitchell Dickenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitchell Dickenson şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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